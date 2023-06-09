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      Nike ACG Dri-FIT ADV "Goat Rocks"

      女子长袖上衣

      ¥399

      Nike ACG Dri-FIT ADV "Goat Rocks" 女子长袖上衣可导湿速干，助你快速开启冒险之旅。该上衣可作为贴身衣物或打底服，具有导湿速干性能，助你在运动时保持干爽。顺滑再生面料可随身体动作自如伸展，助你探索新领域，攻克目标，之后安然放松。

      • 显示颜色： 紫檀红/紫檀红/山峰白
      • 款式： DQ5852-653

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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