Nike ACG "Hike Pant"

女子防晒中腰长裤

¥849

探险之旅，等你开启。 Nike ACG "Hike Pant" 女子防晒中腰长裤采用百搭设计和紫外线防护设计，助你从容应对。 加固缝线，提升耐穿性；织带腰带结合快速脱卸的钩扣设计，便于调节，同时彰显实穿风范。 轻盈梭织面料弹性适中，令你在远足时舒适畅动。

  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： FQ3059-010

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