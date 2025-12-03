Nike ACG "Lava Flow"
Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展独木舟露营之旅时，Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 男子马甲可谓是理想之选。 该马甲采用轻盈填充物，为身体核心部位带来出众保暖效果；多口袋设计，可在探险时安全收纳随身物品。 天气转暖之际，可将夹克收至衣身内侧口袋中，并用三角钩环挂在背包上。
- 显示颜色： 浅卡其/浅卡其/浅卡其/山峰白
- 款式： HV0606-229
灵感源自西得克萨斯
为打造此系列，ACG 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟露营之旅。 昼夜温差的巨大变化催生了对轻盈保暖服饰的需求，在阳光炽热时可轻松收纳。 该系列的名称灵感源自公园中由缓慢流动的熔岩形成的岩层构造。
轻盈保暖
Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在寒冷天气条件下保持温暖。 轻盈 PrimaLoft® 填充物，柔软保暖。
整装待发，开启探险
下摆搭配松紧抽绳，结合双向拉链开襟，可自主调节造型。 不穿时，可将夹克收入衣身内侧口袋中，并用 ACG 三角钩环挂在背包上。
舒适叠搭，户外佳选
衣身采用宽松版型设计，营造充裕叠搭空间，可内搭紧身运动服。
产品细节
- Nike ACG 刺绣标志
- 刺绣 THERMA-FIT ADV 和 PRIMALOFT® 标志
- 内置“Lava Flow”故事贴片
- 左侧拉链口袋的拉链头上饰有 ACG Earth 串珠
- 后领内侧设有挂环
- 面料：100% 锦纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
