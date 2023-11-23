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      Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®

      Therma-FIT ADV 女子宽松拒水保暖连帽外套

      ¥2,199

      黑/山峰白
      墨紫/山峰白

      Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft® Therma-FIT ADV 女子宽松拒水连帽外套，采用拒水面料和保暖设计，可令你在寒冷天气中忘却冰冷，一路前行。Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，结合PrimaLoft® 填充物，助你从容应对凛凛寒冬。

      • 显示颜色： 黑/山峰白
      • 款式： FB8001-010

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