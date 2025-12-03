Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Therma-FIT ADV 女子拒水宽松连帽夹克
20% 折让
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft® Therma-FIT ADV 女子拒水宽松连帽夹克专为应对严寒天气而打造，结合可收纳设计，助力轻松驾驭户外活动。耐穿不易撕裂面料结合拒水处理，助你在潮湿天气中保持干爽；轻盈填充物和保暖技术，帮助锁热保暖。
- 显示颜色： 亚紫粉/亚紫粉/红棕色/山峰白
- 款式： FZ6762-684
自然环境实测，灵感源自冰岛
设计该款夹克时，我们团队前往风景如画的冰岛，当地的美景、众多山野步道和凉爽气候为 ACG 系列的外观和功能的设计提供了灵感。内里饰有 Lunar Lake 梭织贴片，娓娓讲述那段探险故事。
保暖舒适
Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。PrimaLoft® 填充物由微细纤维制成，打造气囊般的设计，帮助锁定热量。侧拼接减少填充物，为关键部位营造出色的运动灵活性。
轻松收纳，自由出行，小憩养神
忘记带枕头？ 想收纳你的夹克？ 别担心！ 内置网眼布口袋，方便你在需要轻装前行时收纳装备。 填充物设计结合柔软质感，便于将夹克当作枕头使用。
其他细节
- 左侧口袋拉链头添加 Planet Earth 圆珠，与其他经典 ACG 款式相呼应
- 三角钩环增添经典 ACG 装饰细节，方便挂放钥匙
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。填充物：100% 聚酯纤维
- 双向拉链
- 衣身内置按扣口袋
- 口袋和正面领口采用柔软里料设计
- 弹性风帽开口设计
- 下摆搭配松紧抽绳和绳扣设计
- 左胸饰有 ACG 刺绣标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
