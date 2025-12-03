Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®

¥1,759 ¥2,199 20% 折让

Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft® Therma-FIT ADV 女子拒水宽松连帽夹克专为应对严寒天气而打造，结合可收纳设计，助力轻松驾驭户外活动。耐穿不易撕裂面料结合拒水处理，助你在潮湿天气中保持干爽；轻盈填充物和保暖技术，帮助锁热保暖。

自然环境实测，灵感源自冰岛

设计该款夹克时，我们团队前往风景如画的冰岛，当地的美景、众多山野步道和凉爽气候为 ACG 系列的外观和功能的设计提供了灵感。内里饰有 Lunar Lake 梭织贴片，娓娓讲述那段探险故事。

保暖舒适

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。PrimaLoft® 填充物由微细纤维制成，打造气囊般的设计，帮助锁定热量。侧拼接减少填充物，为关键部位营造出色的运动灵活性。

轻松收纳，自由出行，小憩养神

忘记带枕头？ 想收纳你的夹克？ 别担心！ 内置网眼布口袋，方便你在需要轻装前行时收纳装备。 填充物设计结合柔软质感，便于将夹克当作枕头使用。