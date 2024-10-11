Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft® Therma-FIT ADV 男子拒水宽松连帽夹克功能齐全，专为冷天冒险而设计，添加 PrimaLoft® Thermoplume 填充物，助你保持温暖。 潜水式风帽设计，可包覆部分面部，有助御寒保暖。 天气变暖时，该款夹克可收纳至衣身内侧的口袋中，便于轻松携带。

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