Nike ACG "Lunar Lake"

Therma-FIT ADV 女子拒水马甲

¥1,409
¥1,699
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浅土褐/浅土褐/山峰白
张扬粉/黑/山峰白

Nike ACG "Lunar Lake" Therma-FIT ADV 女子拒水马甲采用可收纳设计，专为寒冷天气打造，是冬季探险的理想佳伴。 耐穿不易撕裂拒水面料，助你在潮湿天气中保持舒适，并添加轻盈填充物，带来融融暖意。 无论环境如何，皆可随心探索。

  • 显示颜色： 浅土褐/浅土褐/山峰白
  • 款式： FV7332-104

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