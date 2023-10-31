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      Nike ACG "Lunar Lake"

      Therma-FIT ADV 男/女连帽夹克

      ¥2,499

      Nike ACG "Lunar Lake" Therma-FIT ADV 男/女连帽夹克功能齐全，专为冷天冒险而设计，助你保持温暖舒适。Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。潜水式风帽设计，可覆盖部分面部，有助御寒保暖。天气变暖时，该款夹克可收纳至随附的束紧袋中，便于轻松携带。整版印花，让你轻松融入大自然，或在城市中彰显醒目风范。

      • 显示颜色： 油绿/中橄榄绿
      • 款式： FB8122-386

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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