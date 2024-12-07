Nike ACG "Misery Ridge" Storm-FIT ADV GORE-TEX 3L 男/女防风防水夹克硬壳冲锋衣专为抵御恶劣天气而打造，采用防风防水设计，打造出众包覆效果，让你在户外无惧风雨侵袭。 采用宽松版型，可内搭紧身运动服或其他单品。 多口袋设计，可供安全收纳小物件。

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