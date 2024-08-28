Nike ACG Mountain Fly 2 Low 男子运动鞋经匠心设计， 塑就迅疾表现和耐穿性能，助你从容应对越野挑战，勇攀高峰。 外底结实橡胶向上包覆鞋头，无论是穿越平滑的冰川花岗岩，还是行走于纵横交错的野外小径，皆可为你带来稳定迈步体验。 透气鞋面，让你只管尽兴畅行，取得突破。 泡绵中底和轻盈外底，缔造非凡的舒适支撑性能。 该鞋款部分鞋舌侧边融入内衬设计搭配鞋带栓扣，方便穿脱和快速调整。 独特抓地设计从山地自行车轮胎汲取灵感，为鞋款添上点睛之笔，提供出众耐穿性，助你享受探险旅程。

显示颜色： 帆白/沙堆白/蒸气绿/土褐

款式： HF5700-121