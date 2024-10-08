Nike ACG Mountain Fly 2 Low GORE-TEX 男子防水运动鞋采用匠心设计，打造耐穿迅疾风格，让你在沙漠、峡谷和深山中探险时也能像在城市一般轻松自在。轻盈设计经久耐穿。耐穿橡胶外底铸就适合攀岩的出众抓地力，柔软泡绵缔造非凡舒适感受。GORE-TEX 细节帮助双足保持干爽，助力开启下一场冒险。

更多信息 此商品悬挂NFC溯源环扣，手机碰一碰，了解更多，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击 此处 获取更多信息。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。