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      Nike ACG Mountain Fly GORE-TEX

      男/女运动鞋

      ¥1,599

      Nike ACG Mountain Fly GORE-TEX 男/女运动鞋采用匠心设计，打造耐穿迅疾风格，让你在岩石小径冒险时也能像在城市中一般轻松自在，从容应对不同挑战。轻盈鞋面采用 GORE-TEX 技术，帮助应对不良天气因素，同时搭配脚踝包裹设计，打造个性化穿着体验。粘性橡胶外底，铸就适合攀岩的出众抓地力。柔软 Nike React 泡绵，缔造非凡舒适感受，助你轻松驾驭不同场合。

      • 显示颜色： 卡其/金属银
      • 款式： CT2904-200

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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