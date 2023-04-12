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      Nike ACG Mountain Fly Low

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      Nike ACG Mountain Fly Low 男/女运动鞋采用匠心设计，打造耐穿迅疾风格，让你在沙漠、峡谷和深山中探险时也能像在城市一般轻松自在，从容应对多种挑战。不易撕裂的织物和合成材质组合鞋面质地轻盈、坚固耐穿且透气性能出众，结合易于抽拉的鞋带系统，带来个性化穿着体验。粘性橡胶外底铸就适合攀岩的出众抓地力，柔软的 React 泡绵中底缔造非凡舒适感受，无论你是在城市郊野健行，还是在约书亚树国家公园攀岩，都能从容应对。

      • 显示颜色： 黑/深渊绿/黑
      • 款式： DC9660-001

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