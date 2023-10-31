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      Nike ACG Polartec® "Wolf Tree"

      大童长裤

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      Nike ACG Polartec® "Wolf Tree" 大童长裤专为户外活动打造，无论是日间徒步、郊外露营，还是在寒冷的早晨步行上学，皆可令你自在畅动。采用 Polartec® 面料，质感柔软，营造舒适温暖感受。宽松版型设计，可内搭短裤或紧身运动裤，助你从容应对不同探险活动。此外，还设有多个口袋，满足你的储物需求。

      • 显示颜色： 黑/黑/黑/山峰白
      • 款式： DQ8737-011

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