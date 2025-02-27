Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"

Storm-FIT 男子防风拒水全长拉链开襟夹克

¥1,889
¥2,099
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杏茶色/中橄榄绿/中橄榄绿/山峰白
深藏青/黑/黑/山峰白

Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT 男子防风拒水全长拉链开襟夹克以阿拉斯加州中部的“Skull Peak”（斯卡尔峰）命名，采用 Storm-FIT 技术结合 PrimaLoft® 填充物，助你在寒冷天气保持温暖干爽。 上衣随处可见切叶蚁，呈现生动别致的图案设计。

  • 显示颜色： 杏茶色/中橄榄绿/中橄榄绿/山峰白
  • 款式： HJ2488-297

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