Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"

¥1,789 ¥2,099 14% 折让

Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT 男子防风拒水全长拉链开襟夹克以阿拉斯加州中部的“Skull Peak”（斯卡尔峰）命名，采用 Storm-FIT 技术结合 PrimaLoft® 填充物，助你在寒冷天气保持温暖干爽。 上衣随处可见切叶蚁，呈现生动别致的图案设计。

在冰川环境测试

塔纳纳河谷是美国阿拉斯加州中部一个偏远的低地地区，以缭绕浓雾、午夜阳光和严寒天气而闻名。其是斯卡尔峰 (Skull Peak) 的所在地，这座小山峰给附近的冰川投下不祥的阴影。别担心，这款“Skull Peak”夹克能助你从容应对严苛环境，无所畏惧。

干爽感受

Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。

户外型装，身越山海

正面按扣挡风片包覆双向拉链开襟，有助于抵御雨水和冷空气侵袭。 袖口、下摆和风帽采用可调节设计，可供自主调节贴合度。 遮阳帽檐设计，提升防护效果。