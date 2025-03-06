Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT 男子防风拒水夹克从阿拉斯加中部的严苛环境汲取设计灵感，专为抵御严冬而设计。超宽松版型便于叠搭，全长挡风片可减少冷空气透过拉链侵入。正面加深口袋设计，让你即使戴着手套也能轻松存取物品。

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