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      Nike ACG "River Drifter"

      男/女马甲

      ¥1,099

      Nike ACG "River Drifter" 男/女马甲从华盛顿州中南部白鲑鱼河的激流探险活动汲取设计灵感，专为户外打造。关键区域采用开孔网眼布结合可调节肩带，轻盈百搭，舒适贴合，可轻松驾驭河流探险、野外露营等多种活动。口袋配有拉链，可安全收纳随身物品。

      • 显示颜色： 太空粘土黄/黑/发光黄/山峰白
      • 款式： FZ5651-809

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