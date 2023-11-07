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      Nike ACG "Rope De Dope"

      大童保暖夹克

      ¥1,199

      准备来一场山间远足、周末露营或是步行上学？穿上这款全新的叠搭佳选单品，体验户外探索的乐趣。Nike ACG "Rope De Dope" 大童夹克采用耐穿梭织表层结合 PrimaLoft® 填充物，助你在户外活动时保持温暖。采用宽松版型，可轻松内搭挚爱连帽衫、T恤和其他上衣。

      • 显示颜色： 黑/黑/黑/山峰白
      • 款式： DR9041-011

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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