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      Nike ACG "Rope de Dope"

      Therma-FIT ADV 女子户外保暖拒水长裤

      ¥1,099

      别让装备阻碍你享受探险旅程。Nike ACG "Rope de Dope" Therma-FIT ADV 女子拒水长裤采用不易撕裂拒水面料，舒适贴合，助你抵御恶劣天气；可在冷天单穿，打造出众行头，或在严寒时节内搭其他单品，造就保暖叠搭佳选；可将其收纳至口袋中，然后放入背包，方便随身携带，随时更换。

      • 显示颜色： 海玻璃色/山峰白
      • 款式： FN1939-020

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