保暖性能？ 没错。 多变风格？ 当然有。 ACG？ 显而易见。 Nike ACG "Rope de Dope" Therma-FIT ADV 女子拒水半身裙灵活两穿，采用保暖技术结合拒水面料，助你保持干爽舒适。 打开按扣，展开即可用作盖毯。 不需要时，可收纳至随附的收纳袋中。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。