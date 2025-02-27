Nike ACG "Rope de Dope" Therma-FIT ADV 女子拒水夹克专采用可收纳设计，质感轻盈，助你轻松应对冒险活动。保暖技术和拒水面料，助你保持温暖干爽；下摆可调节松紧抽绳和三片式拼接风帽等设计细节，缔造非凡舒适感受。在天气变暖时，也大可不必担心。整件夹克可收纳至衣身内侧的网眼口袋中，方便随身携带。

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