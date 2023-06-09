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      Nike ACG "Sierra Light"

      女子夹克

      ¥1,099

      Nike ACG "Sierra Light" 女子夹克采用梭织面料，轻盈耐穿；衣身添加柔软加绒里料，帮助身体畅享温暖，让你在越野跑和休闲时光皆可保持舒适自在。 可在寒冷环境中外搭外套，也可气温回升时内搭T恤或上衣。

      • 显示颜色： 浅银/山峰白
      • 款式： DV9231-034

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