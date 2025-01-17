Nike ACG "Skull Peak"

Storm-FIT 户外巴恩风女子防风拒水夹克

¥1,529
¥1,699
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穿上 Nike ACG "Skull Peak" Storm-FIT 女子防风拒水夹克，无惧小雨天气，尽享户外时光。该夹克采用宽松版型和防风拒水面料，可有效抵御风雨侵袭。Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。

  • 显示颜色： 亚麻/乌紫/黑/山峰白
  • 款式： FV7328-224

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