Nike ACG "Smith Summit"

女子拒水可拆式拉链半身裙

¥619
¥949
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黑/山峰白
海岸蓝/山峰白

Nike ACG "Smith Summit" 女子拒水可拆式拉链半身裙采用宽松版型，无论是户外越野还是出差奔波，皆可助你从容应对多变天气。拒水梭织面料，无论晴雨皆可帮助身体保持舒适，塑就日常佳选。宽敞口袋和钩环设计，助你整装待发，畅享随性日常。

  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： FN1970-010

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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