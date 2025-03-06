我们从史密斯巨岩中汲取灵感，推出舒适耐穿的 Nike ACG "Smith Summit" 男子防晒拒水工装长裤。采用宽松版型和可拆式拉链设计，可在气候炎热时转换为短裤。充裕口袋设计，令装备触手可及；右侧挂环处配有钩环，可供挂放钥匙。

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