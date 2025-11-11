Nike ACG "Smith Summit"

¥1,029 ¥1,299 20% 折让

我们从史密斯巨岩中汲取灵感，推出舒适耐穿的 Nike ACG "Smith Summit" 男子防晒拒水工装长裤。采用宽松版型和可拆式拉链设计，可在气候炎热时转换为短裤。充裕口袋设计，令装备触手可及；右侧挂环处配有钩环，可供挂放钥匙。

经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款长裤，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

自如畅动，干爽舒适

梭织面料柔韧且具弹性，结合加固接缝设计，助你畅动自如。此外，面料经拒水处理，助你在潮湿环境中保持干爽舒适。

经久耐穿，百搭风范

膝盖部位采用 Cordura® 面料，经久耐穿。塑形接缝设计，助你畅动自如。在远足升温时，可通过拉链卸下下方的裤腿，将长裤变为短裤。

妥善收纳，自由出行

配有多个口袋，提供适于远足活动的储物空间。侧边额外口袋和后身口袋，便于携带随身物品。

自由调节，轻松固定

弹性腰部设计搭配轻盈织带腰带，结合快速脱卸 G 型钩扣设计，可自由调节贴合效果。穿着者右侧挂环缀有 ACG 品牌钩环。