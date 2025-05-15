 

Nike ACG "Smith Summit"

男子防晒拒水工装长裤

¥1,499

Nike ACG "Smith Summit" 男子防晒拒水工装长裤饰有整版匠心印花，灵感源自 Nike ACG 团队在哥斯达黎加热带雨林开展研究时遇到的切叶蚁。采用可拆式拉链设计，可轻松转换为短裤造型，助你从容应对天气骤变。


  • 显示颜色： 深藏青/空间蓝/黑/山峰白
  • 款式： HQ0200-410

Nike ACG "Smith Summit"

¥1,499

Nike ACG "Smith Summit" 男子防晒拒水工装长裤饰有整版匠心印花，灵感源自 Nike ACG 团队在哥斯达黎加热带雨林开展研究时遇到的切叶蚁。采用可拆式拉链设计，可轻松转换为短裤造型，助你从容应对天气骤变。

出众防护

梭织面料可有效拒水，亦可阻隔紫外线，在户外活动中为你提供出众防护。该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜。

宽松舒适，户外佳选

宽松版型，为臀部、大腿和小腿部位营造宽松舒适的穿着感受。膝盖部位采用立体剪裁，结合略带弹性的面料，助力自如畅动。所配拉链，可轻松地将长裤转换为短裤。

其他细节

  • 弹性腰部搭配织带腰带和快速脱卸 G 型钩扣，结合松紧抽绳裤脚，可供自主调节贴合度
  • 正面插手口袋、裤腿大口袋和背面口袋均配有拉链，便于安全收纳和随手拿取随身物品

产品细节

  • UPF 40+
  • 正面刺绣 ACG 标志和后腰下方刺绣耐克勾勾
  • ACG 品牌钩环
  • 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青/空间蓝/黑/山峰白
  • 款式： HQ0200-410

免费配送和退换货

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