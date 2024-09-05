Nike ACG "Snowgrass" 男子拒水工装短裤采用耐穿梭织面料，助你开启户外之旅新视野。拒水面料结合可调节织带腰带，搭配多口袋设计，可供安全存放户外用品。宽松版型为臀部和大腿部位营造舒适活动空间，助你在越野和休闲活动中畅动自如。

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