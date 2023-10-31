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      Nike ACG "Misery Ridge" GORE-TEX

      女子宽松防风防水保暖夹克硬壳冲锋衣

      ¥2,999

      如果你对“Misery Ridge”无感也无妨，这款易于叠搭的 Nike ACG "Misery Ridge" GORE-TEX Storm-FIT ADV 女子宽松防风防水夹克硬壳冲锋衣也许会带给你不一样的体验。 Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。 防水面料结合多口袋设计，助你从容开启下一场冒险，自信面对大自然的严酷挑战。

      • 显示颜色： 夜褐红/山峰白
      • 款式： DQ6886-681

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