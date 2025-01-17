在喀斯喀特山脉的影响下，太平洋西北地区的西部潮湿多雨。雨水带来宜人气候，但身处其中的人们却难以舒适享受。Nike ACG Storm-FIT "Cascade Rains" 男子防风拒水全长拉链开襟夹克采用 Storm-FIT 技术和防风拒水面料，结合挡风片设计，有助抵御雨水侵袭。因此无论天气如何，你都能尽情享受野外探索时光。

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