Nike ACG

Therma-FIT 大童仿羊羔绒双面穿马甲

¥499

Nike ACG Therma-FIT 大童仿羊羔绒双面穿马甲配有拉链开襟，一面采用耐穿的不易撕裂面料，另一面采用仿羊羔绒面料，搭载 Therma-FIT 技术，可有效御寒保暖。宽松版型，便于轻松叠搭。

  • 显示颜色： 军械深海蓝/牛仔蓝绿/牛仔蓝绿/山峰白
  • 款式： FZ5424-478

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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