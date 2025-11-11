 
Nike ACG Therma-FIT 男/女加绒圆领上衣 - 浅骨色/黑/山峰白

Nike ACG

Therma-FIT 男/女加绒圆领上衣

10% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike ACG Therma-FIT 男/女加绒圆领上衣宽松厚实，正面和背面均饰有传奇艺术家拉尔夫·斯特德曼 (Ralph Steadman) 设计的印花图案，倍显出众格调。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。


  • 显示颜色： 浅骨色/黑/山峰白
  • 款式： FD8761-072

其他细节

厚实加绒面料富有结构感，表面触感顺滑，内里柔软，塑就优质外观和非凡舒适感受超宽松版型，助你自如畅动，轻松叠搭

产品细节

  • 左下摆饰有 ACG 梭织夹式标签
  • 弹性罗纹下摆和袖口设计
  • 面料：75% 棉/25% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

