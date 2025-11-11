Nike ACG
Therma-FIT 男/女加绒圆领上衣
10% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike ACG Therma-FIT 男/女加绒圆领上衣宽松厚实，正面和背面均饰有传奇艺术家拉尔夫·斯特德曼 (Ralph Steadman) 设计的印花图案，倍显出众格调。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
- 显示颜色： 浅骨色/黑/山峰白
- 款式： FD8761-072
10% 折让
其他细节
厚实加绒面料富有结构感，表面触感顺滑，内里柔软，塑就优质外观和非凡舒适感受超宽松版型，助你自如畅动，轻松叠搭
产品细节
- 左下摆饰有 ACG 梭织夹式标签
- 弹性罗纹下摆和袖口设计
- 面料：75% 棉/25% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
