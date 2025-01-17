Nike ACG Therma-FIT 男/女加绒圆领上衣宽松厚实，正面和背面均饰有传奇艺术家拉尔夫·斯特德曼 (Ralph Steadman) 设计的印花图案，倍显出众格调。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。

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