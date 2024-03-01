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      Nike ACG Therma-FIT

      男/女加绒套头连帽衫

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      Nike ACG Therma-FIT 男/女加绒套头连帽衫采用宽松保暖设计，在寒冷天气中为你营造出众保暖效果。超宽松版型，提供充裕空间，方便叠搭衣物；舒适罗纹袖口，帮助锁住热量。搭载 Therma-FIT 技术，可有效保暖。无论是在营地，还是在后院火堆旁与朋友数星星，都能令你保持温暖。

      • 显示颜色： 卡其/山峰白/山峰白
      • 款式： DZ3393-247

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