步行穿越冰岛的冰川奇观后，我们的设计团队灵感涌现，匠心打造出这款 Nike ACG Therma-FIT 男/女拒水加绒套头连帽衫。这款连帽衫不仅采用拒水面料，还有助保持温暖，是冷天徒步和冬日散步的理想穿着之选。该产品含有再生聚酯纤维。

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