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      Nike ACG Therma-FIT ADV GORE-TEX

      三指手套（1副）

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      戴上 Nike ACG Therma-FIT ADV GORE-TEX 三指手套（1副），让双手无惧寒冷。GORE-TEX 面料，无惧恶劣天气；Nike Therma-FIT ADV 技术结合三指设计，令双手在寒冷天气中保持温暖。

      • 显示颜色： 黑/煤黑/银
      • 款式： FZ6793-085

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