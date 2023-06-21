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      Nike ACG Therma-FIT ADV "Rope De Dope"

      女子夹克

      ¥1,399

      Nike ACG Therma-FIT ADV "Rope De Dope" 女子夹克采用可收纳设计，无论是在冷天攀岩还是步行至挚爱餐厅，皆可为你带来轻盈保暖的穿着体验。 拒水表层，令你不惧不良天气，轻松出行。

      • 显示颜色： 褪色杉木绿/云母绿/山峰白
      • 款式： DQ5841-309

      尺寸与尺码

      • 宽松版型，缔造宽大舒适感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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