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      Nike ACG Torre Mid WP

      男子运动鞋

      ¥979
      ¥1,099
      10% 折让

      橄榄灰/灰黑/校园红/黑
      卡其/椰奶色/黑/卡其

      经典鞋款，彰显户外风范。经过数十年对森林和山地的探索，1995 年的人气 ACG 徒步鞋现匠心回归：Nike ACG Torre Mid WP 男子运动鞋沿袭传统机能风，专为探险匠心打造。毛绒翻毛皮与耐穿织物组合鞋面；亮色装饰，为品牌标志和后跟提拉设计带来复古魅力。结实底纹，塑就强劲抓地力；匠心设计，助你畅享户外乐趣。

      • 显示颜色： 橄榄灰/灰黑/校园红/黑
      • 款式： FD0212-001

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