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      Nike ACG Trail

      幼童印花短裤

      ¥299

      Nike All Conditions Gear 系列以时尚、实用为设计理念。Nike ACG Trail 幼童印花短裤采用多彩设计，打造出色单品。采用锦纶梭织面料，带来舒适体验；包边弹性腰部搭配织带腰带和搭扣设计，塑就恰到好处的贴合感；多口袋设计，方便小宝贝随身携带探险所需小物件。此外，内置网眼布衬裤，为你缔造舒适支撑效果。搭配 Nike ACG Graphic Performance 幼童T恤，呈现风格统一的造型。

      • 显示颜色： 君王
      • 款式： FQ0801-815

      尺寸与尺码

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