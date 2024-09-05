Nike ACG "Trail Snacks" Storm-FIT ADV 女子防风防水上衣采用轻盈防水设计结合宽松版型，令你不惧天气变化，舒适畅动。不穿时可将夹克收纳至如苹果般的包袋中，随后使用包袋上的钩环轻松固定在背包上。拉链口袋，可供安全稳妥存放越野零食等小物件。

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