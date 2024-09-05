Nike ACG "Trail Snacks" Storm-FIT ADV 男子防风防水上衣采用轻盈不易撕裂面料，巧搭全密封接缝和全收纳式设计，助你保持干爽，无惧天气变化。Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。富有弹性的面料搭配宽松版型设计，下摆配有可调节松紧绳，便于束紧，打造理想贴合效果。另设宽敞拉链口袋，为越野零食和其他基本物品营造安全充裕的收纳空间。

显示颜色： 蒸气绿

款式： FQ3063-376