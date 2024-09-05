Nike ACG "Trail Snacks" Storm-FIT ADV 男子防风防水长裤采用轻盈不易撕裂面料，巧搭全密封接缝和收纳式设计，助你在天气骤变时保持干爽。该长裤采用四向弹性面料，可随行而动，让你告别笨重硬挺的雨天装备。需要脱下长裤时，可将其收入自带的香蕉般的包袋中。

显示颜色： 蒸气绿

款式： FQ3065-376