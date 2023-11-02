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      Nike ACG "Wolf Tree"

      女子印花上衣

      ¥899

      Nike ACG "Wolf Tree" 女子印花上衣从俄勒冈州森林公园汲取设计灵感，塑就轻盈基本装备，助力畅享户外之旅。 这款上衣采用柔软 Polartec® 摇粒绒面料，在寒冷天气营造温暖舒适感受。 领口拉链开襟设计，便于叠搭和穿脱。

      • 显示颜色： 中橄榄绿/山峰白
      • 款式： FD5233-222

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