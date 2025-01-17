Nike ACG "Wolf Tree" 女子摇粒绒上衣采用匠心设计，无论你是在远离文明世界的睡袋里醒来，还是按掉闹钟准备晨跑，皆可穿上这款舒适叠搭单品。高领结合套头设计，方便穿脱，即刻为造型增添温暖效果，助你蓄势待发，全力以赴。Polartec® 摇粒绒面料采用再生聚酯纤维制成，适于叠搭，助你开启探险之旅，轻松应对挑战。

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