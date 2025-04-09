如果你需要一款温暖舒适的中间层单品，选这件 Nike ACG "Wolf Tree" 男子摇粒绒全长拉链开襟连帽衫准没错。采用 Polartec® 摇粒绒面料匠心打造，助你畅享温暖。手臂和肩部融入匠心设计，在你探索户外时有助减少这些部位的束缚感。

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