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      ACG Zoom Gaiadome GORE-TEX

      男子户外徒步运动鞋

      ¥1,799

      警告：这款靴子可驾驭多种场合。 ACG Zoom Gaiadome GORE-TEX 运动鞋采用耐穿材料，结合 GORE-TEX 技术和经过精心调整的大号凸起底纹，可驾驭陡峭山坡。 简而言之，无论是徒步、背包旅行或是简单的探索，这双鞋均可满足你的需求。

      • 显示颜色： 绿古色/绿古色/煤黑/海岸蓝
      • 款式： DD2858-300

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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