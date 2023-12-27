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      Nike Advantage

      Dri-FIT 女子速干网球半身裙

      ¥549

      烟灰紫红/灰紫/白色
      体育场绿/微黄绿/白色
      柔黄/柔黄/黑

      穿上这款 Nike Advantage Dri-FIT 女子速干网球半身裙，稳守底线，蓄势待发，无往不利。 导湿速干技术，令你保持干爽舒适；褶裥裙摆设计，助你专注比赛。 内层短裤两侧设有口袋，方便快速收纳，不受惯用手限制。

      • 显示颜色： 烟灰紫红/灰紫/白色
      • 款式： FD6533-208

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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