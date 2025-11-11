 
Nike AeroSwift 男子速干跑步短裤 - 黑/白色

Nike AeroSwift

男子速干跑步短裤

38% 折让

Nike AeroSwift 男子速干跑步短裤，助力备战比赛。 轻盈透气，设有便捷内置小号口袋，方便存放小物件。此外，该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CJ7838-010

Nike AeroSwift

38% 折让

轻盈透气，竞速佳选

Nike AeroSwift 男子速干跑步短裤，助力备战比赛。 轻盈透气，设有便捷内置小号口袋，方便存放小物件。此外，该产品含有再生聚酯纤维。

其他细节

  • Nike AeroSwift 技术将革新功能与材料巧妙融合，结合标准版型剪裁，实现出众灵活性和轻盈舒适感，助你畅享疾速
  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • Flyvent 腰部设计，塑造轻盈透气的舒适穿着体验
  • 内置衬裤质感轻盈，提升支撑力和舒适性

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 正面左右两边均印有 Swoosh 设计
  • 开衩裤脚
  • 面料：100% 聚酯纤维。腰头部分：73% 锦纶/27% 氨纶。里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CJ7838-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。