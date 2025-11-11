Nike AeroSwift
男子速干跑步短裤
38% 折让
Nike AeroSwift 男子速干跑步短裤，助力备战比赛。 轻盈透气，设有便捷内置小号口袋，方便存放小物件。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CJ7838-010
Nike AeroSwift
38% 折让
轻盈透气，竞速佳选
Nike AeroSwift 男子速干跑步短裤，助力备战比赛。 轻盈透气，设有便捷内置小号口袋，方便存放小物件。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
其他细节
- Nike AeroSwift 技术将革新功能与材料巧妙融合，结合标准版型剪裁，实现出众灵活性和轻盈舒适感，助你畅享疾速
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- Flyvent 腰部设计，塑造轻盈透气的舒适穿着体验
- 内置衬裤质感轻盈，提升支撑力和舒适性
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 正面左右两边均印有 Swoosh 设计
- 开衩裤脚
- 面料：100% 聚酯纤维。腰头部分：73% 锦纶/27% 氨纶。里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CJ7838-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。