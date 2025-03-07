别让潮湿天气阻挡你的脚步。Nike AeroSwift Aerogami Storm-FIT 女子防风拒水跑步夹克采用防风拒水面料，缔造干爽舒适感受。创新型湿气反应透气系统，无论跑程多长，季节如何，都能助你畅享清爽体验。不穿时可将夹克收纳至右侧口袋中，助你轻松出行。

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